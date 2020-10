Il Theatre parigino di Chaillot riapre la programmazione dello storico spazio sulla piazza del Trocadéro con l’Aterballetto e il debutto in terra di Francia, il 14 ottobre, del ‘Don Juan’ di Johan Inger, firmato su una partitura originale di Marc Alvarez. “Un riconoscimento importante per la compagnia da parte di uno dei Teatri nazionali francesi, un riposizionamento del complesso in ambiti internazionali che ci vede protagonisti in altre capitali europee”, ha anticipato all’Adnkronos Gigi Cristoforetti, direttore generale della Fondazione Nazionale della Danza/ Aterballetto.

