Danza, sindaco Cagliari premia Carola Puddu, star di Amici 21

“Giovane talento della danza e straordinaria interprete dei valori della nostra terra”. Con queste parole il sindaco di Cagliari Paolo Truzzo ha premiato oggi Carola Puddu, star di Amici 21, entrata nella compagnia del Balletto di Roma dopo aver frequentato la prestigiosa Ecole de danse du Ballet de l’Opéra de Paris ed aver danzato in Canada.

Carola Puddu sarà questa sera (un’unica replica domani) al Teatro Massimo di Cagliari protagonista con il BdR, diretto da Francesca Magnini, di ‘Giulietta e Romeo’ nella rilettura coreografica firmata da Fabrizio Monteverde che, ad oggi, in una lunga tournée nei maggiori teatri italiani ha sempre ottenuto il sold out al botteghino con un record di pubblico (23mila spettatori) in 25 repliche.

“Sono onorata e emozionata per come la mia terra mi ha accolto – ha rivelato all’Adnkronos Carola Puddu- Tremila spettatori per le 4 recite di oggi e domani e adesso anche questo premio. Mi auguro di poter restituire questa gioia infinita a tutti gli spettatori della Sardegna con la mia Giulietta”.