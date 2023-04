Danza, Sergio Bernal stella del flamenco in tournée in Italia

E’ l’erede della più pura tradizione del flamenco andaluso. Classe, carisma, incanto ed eleganza, virtuosismo allo stato puro, estetica coreografica mozzafiato. Ritorna in Italia con la sua compagnia e un gruppo di musicisti live (in tournée dal 13 aprile, prima tappa al Teatro Duse di Bologna) Sergio Bernal, il ballerino che è riuscito a rivisitare l’antica danza gitana con apporti personalissimi e contemporanei, travolgendo le mode, senza tradire però la storia e la tradizione di un ‘baile’ spettacolare specchio, un tempo, di una minoranza etnica, assurto a valore universale.

In scena con il noto bailaor anche Miriam Mandoza, José Manuel Benitez. Si esibiranno in un mosaico di citazioni classiche e contemporanee, di brani sofisticamente moderni o rivisitati dalla grande tradizione romantica come l’assolo del ‘Cigno’, liberamente riletto dalla ‘Morte del Cigno’ di Saint-Saens. In programma anche ‘El ultimo encuentro’ sulle note di ‘Hable con ella’ di Alberto Iglesias, colonna sonora del film omonimo di Pedro Almodóvar, firmato da Ricardo Cue. L’ultimo incontro, (in danza) tra due amanti, un ultimo giro di valzer, dal profumo flamenco, prima di dirsi addio, per sempre. Un omaggio al felliniano ‘Ginger e Fred’.

“Sergio Bernal incarna la forza e la bellezza – ha spiegato Daniele Cipriani, che lo ha scoperto giovanissimo in Spagna e lo ha fatto conoscere nel nostro Paese- Rappresenta al contempo il vigore primordiale della danza iberica, alla ricerca del contatto con la terra, sposato con la raffinatezza estetica del danza classica, in procinto di spiccare il volo, sempre proteso, come per magia, verso l’alto”.

Sergio Bernal è spesso in Italia forte della sua collaborazione con Roberto Capucci, il grande maestro italiano, che non aveva mai creato per la danza. Per Bernal ha firmato abiti di straordinario splendore e ‘grandeur’ ispirati ai colori caldi e sensuali della Spagna. Non manca inoltre, quando è di passaggio a Roma, di andare a trovare la sua amica Laura Bosetti Tonatto, celebre ‘naso’ (ha creato anche un profumo per Queen Elizabeth, che non è stato mai commercializzato). Ha immaginato ‘Sergio’ fragranza ispirata al bailaor madrileno. Muschio e ambra, note calde e avvolgenti, coniugate con le note fresche del fiore d’arancio, del mandarino e del gelsomino.

Dopo il Duse di Bologna, la Sergio Bernal Dance Company sarà al Teatro Verdi di Gorizia (14 aprile), al Teatro Verdi di Pordenone (15) al Teatro Mario del Monaco di Treviso (18). Tappe estive, il Festival di Nervi/Genova (29 luglio), il Festival La Versiliana (1 agosto), la città di Catona al Teatro Reggio Calabria (3 agosto). Sergio Bernal sarà inoltre tra i protagonisti di ‘Duets and Solos’ al Teatro Verdi di Pisa (16 aprile) e nel cast del gala internazionale di danza Les Étoiles al Ravenna Festival (20 giugno).