Danza, 'Schiaccianoci' di Nureyev apre stagione balletto alla Scala

Nel nome di Rudolf Nureyev, di cui nel 2023 ricorre il trentesimo anniversario della scomparsa, si apre la nuova stagione di balletto, con il grande ritorno, dopo 16 anni, del suo ‘Schiaccianoci’, che ritorna sul palcoscenico della Scala dove fu presentato la prima volta nel 1969, quando entrò nel repertorio scaligero, dopo il debutto avvenuto a Stoccolma nel 1967. ‘Lo schiaccianoci’ risplenderà ancora, dunque, nell’allestimento di Nicholas Georgiadis, rinnovato nel décor e nei costumi proprio dalla Scala nel 1987 (disegno luci di Andrea Giretti) e affascinerà anche i più piccoli, nella magica atmosfera natalizia, ideale cornice per ripresentare questo capolavoro cajkovskiano, eseguito dall’Orchestra del Teatro alla Scala sotto la bacchetta di Valery Ovsyankikov.

Si parte il 15 dicembre, con l’Anteprima Giovani andata esaurita in pochi minuti, mentre il 17 dicembre ci sarà la serata inaugurale (con repliche fino all’11 gennaio), del balletto che più si identifica con il periodo di festività e uno dei titoli che più si lega alla storia del balletto alla Scala. A sedici anni dalle precedenti rappresentazioni, avvenute nel 2006, sarà una nuova vetrina per gli artisti della compagnia, che hanno lavorato sotto la supervisione di Manuel Legris e Aleth Francillon incaricati della ripresa coreografica. In 11 recite, cinque cast si alterneranno nei ruoli principali, tutti da scoprire.

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko saranno protagonisti dell’Anteprima Giovani (15 dicembre), della recita di apertura il 17 dicembre e dello spettacolo del 18 dicembre (ore 14.30). Con questi protagonisti, il balletto sarà ripreso da Rai Cultura e trasmesso in Italia il 5 gennaio alle ore 21.15 su Rai 5 e su Rai Play (in replica su Rai 5 l’8 gennaio alle ore 19.15), all’estero dal 6 gennaio (ore 20.00) sulla piattaforma Medici Tv e sui circuiti cinematografici italiani e internazionali in data da definire.

Agnese Di Clemente e Claudio Coviello debutteranno il 21 dicembre e torneranno in scena anche il 28, a Alice Mariani e Navrin Turnbull sono affidate le recite del 30 dicembre e del 3 gennaio, Martina Arduino e l’artista ospite Jacopo Tissi saluteranno il 2022 nella recita di fine anno, il 31 dicembre (ore 18), poi di nuovo in scena il 4 e il 7 gennaio, a Virna Toppi e Nicola Del Freo è affidata la recita del 5 gennaio e la serata conclusiva dell’11 gennaio. Accanto a Clara e a Drosselmeyer/Principe è davvero tutta la compagnia ad essere impegnata in questa produzione, a partire dal corpo di ballo che splenderà nelle danze natalizie e soprattutto nei meravigliosi disegni coreografici dei celebri valzer accanto al coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala diretto da Marco De Gaspari, ai giovani allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala.

La musica e la coreografia convergono verso i celebri valzer e nei passi a due, ricchi di tecnica, rigore, linee ed equilibri, e rivelano l’impostazione drammaturgica che Nureyev volle conferire a questo balletto ovvero il sogno di Clara, il viaggio di una adolescente, tra ombre e luci. Accademismo ma anche verve, tecnica ed espressività teatrale che ben si addicono allo stile del Balletto scaligero, con il quale Nureyev aveva un legame speciale, tanto da destinare alla Scala la maggior parte delle riletture dei classici ed essere lui stesso tante volte in scena al Piermarini a interpretare Drosselmeyer, che si trasforma in uno splendente Principe.

In occasione del ritorno sulla scena della versione di Rudolf Nureyev è prevista l’esposizione nel Ridotto Palchi Arturo Toscanini del corpetto indossato da Nureyev nelle recite dello Schiaccianoci alla Scala e del costume di Carla Fracci nel ruolo di Clara, entrambi realizzati su figurini di Nicholas Georgiadis. Il 15 dicembre (ore 18) al Ridotto dei Palchi ‘A.Toscanini’ il critico e giornalista Elisa Guzzo Vaccarino ‘Un sogno color della notte’.