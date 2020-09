“Farò danzare i miei interpreti sulle note di Georg Friedrich Haas, nel suo brano ‘I can’t breath’, come risposta alle discriminazioni razziali, alla morte violenta negli Stati Uniti di Eric Garner, al Movimento Black lives matter per sottolineare come l’emarginazione, l’isolamento, le disuguaglianze sociali sono ancora vive e presenti nella nostra società. Una situazione che il Covd-19 ha fatto emergere con più forza”. E’ quanto ha dichiarato Sasha Waltz, regista e coreografa tedesca che domani apre al Parco della Musica RomaeuropaFestival, la storica manifestazione giunta alla 35esima edizione, inserita tra i progetti culturali del semestre della presidenza tedesca del Consiglio dell’Ue con lo spettacolo ‘Dialoge Roma 2020-Terra Sacra’.

