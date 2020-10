Dopo l’apertura con il gala di balletto, la Scala di Milano riparte con il primo allestimento in programma della nuova stagione. In cartellone, dal 29 ottobre al 18 novembre, ‘Giselle’ dall’originale di Coralli-Perrot, nella ripresa di Yvette Chauviré, étoile dell’Opéra di Parigi oggi scomparsa, che proprio con la cura e la raffinatezza di ruoli come ‘Giselle’ ha esaltato la tradizione classica in tutta la sua purezza e consegnato la sua fama al mondo. Protagonista delle recenti stagioni scaligere e delle tournée internazionali, il balletto è un titolo che fa parte della storia del Piermarini.

