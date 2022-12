Danza, la Scala festeggia il 2023 con 'Schiaccianoci' firmato Nureyev

Il corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano guarda al 2023 con le nuove recite di ‘Schiaccianoci’ nella rilettura coreografica di Rudolf Nureyev, balletto tornato in scena al Piermarini dopo 16 anni. Accanto alle étoile, ai primi ballerini, al corpo di ballo scaligero l’orchestra del Teatro alla Scala sotto la bacchetta di Valery Ovsyanikov, gli allievi della Scuola di ballo e il coro di voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala diretto da Marco De Gaspari.

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko hanno aperto le rappresentazioni del tradizionale balletto natalizio su musiche di Ciajkovskij, ripreso da Rai Cultura. Verrà trasmesso in Italia il 5 gennaio alle ore 21.15 su Rai 5 e su Rai Play (in replica su Rai 5 l’8 gennaio alle ore 19.15), all’estero dal 6 gennaio (ore 20) sulla piattaforma Medici Tv e sui circuiti cinematografici italiani e internazionali in data da definire.

Ad Alice Mariani e Navrin Turnbull è affidata la recita del 3 gennaio, Martina Arduino e l’artista ospite Jacopo Tissi saluteranno il 2022 nella recita di fine anno, il 31 dicembre (ore 18), poi di nuovo in scena il 4 e il 7 gennaio. Diversamente da quanto annunciato, Virna Toppi non potrà prendere parte alle rappresentazioni del 5 gennaio e della serata conclusiva dell’11 gennaio. Ad accompagnare il debutto di Nicola Del Freo come Signor Drosselmeyer/Il Principe sarà Nicoletta Manni, che torna dunque in scena nel ruolo di Clara anche nel nuovo anno.