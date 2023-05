Danza, il tango argentino al cinema, protagonista Miguel Angel Zotto

“Era il mi sogno. E lo sto realizzando. Porterò la storia del tango, la mia personalissima biografia sul grande schermo. Le riprese partiranno da Roma con qualche fuga a Buenos Aires”. E’ quanto ha annunciato nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta oggi nel locale ‘El Porteno Gourmet’, Miguel Angel Zotto uno dei massimi rappresentanti del tango argentino che dal 18 al 21 maggio sarà nella capitale al Teatro Olimpico con lo spettacolo ‘Tango. Historias de Astor’. Si tratta di un omaggio al musicista e compositore argentino di origine italiana Astor Pantaléon Piazzolla, nato a Mar Del Plata nel 1921 e morto a Buenos Aires nel 1992.

Da oltre 30 anni Miguel Angel Zotto (la sua famiglia era originaria di Trani) è ospite gradito della Filarmonica Romana con spettacoli che hanno sempre registrato il tutto esaurito. “Ho conosciuto Astor Piazzolla nel 1989 a Parigi. Portavo in scena un mio spettacolo a Parigi e lui mi avvicinò tramite un amico comune, José Pons, per complimentarsi con me – ha ricordato Zotto, che considera Piazzolla il suo nume tutelare – Era un uomo duro, rigido, un artista esigente. ma gli devo molto”. Il grande compositore gli affidò le coreografie dell’allestimento di Broadway di María de Buenos Aires, opera-tango su libretto di Horacio Ferrer.

Quest’ultimo, in una lettera custodita gelosamente dal ballerino, lo descrive come “il più grande rivoluzionario dell’epoca attuale della storia del tango”. Insieme alla vita di Astor Piazzolla, Zotto porterà in scena la storia di un genere musicale e di un ballo che è l’essenza stessa dell’Argentina. A guidare la narrazione dello spettacolo sarà un angelo, identificato come l’angelo del tango, cui Astor racconta la sua vita dall’infanzia all’incontro con il tango, dalle orchestre in cui suonò alla direzione dell’Orchestra Fiorentina alla messa in scena di ‘María de Buenos Aires’.

In una scena essenziale, cadenzata da immagini d’epoca della vita di Piazzolla che scorreranno su un videowall, Miguel Ángel Zotto e Daiana Guspero, compagni di tango e di vita, danzeranno insieme ad altre quattro coppie di ballerini della Compagnia TangoX2 (oltre 30 anni di attività a livello internazionale) e della Zotto Tango Academy, la scuola milanese in cui il tanguero insegna la sua arte. Sul palco i cantanti Jessica Lorusso (anche nel ruolo di attrice) e Carlos Habiague, e i musicisti dell’orchestra Tango Sonos. Al tradizionale bandoneón si uniranno un pianoforte, un contrabbasso e un violino, che eseguiranno dal vivo i brani, tutti firmati da Astor Piazzolla.

Tra quelli più celebri, da ‘Triunfal’ a ‘Libertango’, da ‘Milonga del Angel’ a ‘Quejas de bandoneón’, fino alla commovente ‘Adiós Nonino’, scritta per la morte del padre Vicente Piazzolla. Sarà una cavalcata attraverso il miglior repertorio del compositore argentino che dal tango nato nei barrios di Buenos Aires seppe distillare uno suono moderno e originale, dove la tradizione si combina con l’avanguardia colta. Il 19 maggio in programma a Roma un happening presso la stazione metro San Giovanni (ore 11) con Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero.