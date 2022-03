Dopo i successi della tournée del 2019 che ha visto impegnata la compagnia per più di 25 recite in tutta la Cina, il Romae Capital Ballet, torna nuovamente in scena con un grande classico del repertorio ballettistico “Il Lago dei Cigni” con le coreografie di Maria Grazia Garofoli, già direttore del Corpo di Ballo della Fondazione Arena di Verona.

La compagnia, ricostituita con un organico di 40 persone, sarà infatti impegnata per diverse recite nella città di Riyad, in Arabia Saudita, dal 29 al 31 marzo, nel grande Teatro Open Air della capitale e vedrà la partecipazione straordinaria delle due étoiles Marta Petkova e Nikola Hadijtanev, primi ballerini del Teatro dell’Opera di Sofia, nei ruoli della principessa Odette e del principe Siegfried.

“Siamo tutti molto emozionati nel ripartire con questa produzione ed in una città come Riyad in cui la danza e l’arte sono molto sentite ed attese. In fondo credo che il nostro compito primario sia quello divulgare cultura in ogni parte del mondo”, afferma Antonio Desiderio.