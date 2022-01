Una medaglia a Eleonora Abbagnato è stata consegnata, ieri sera, prima dell’ultima replica di ‘Schiaccianoci’ al Teatro dell’Opera, dall’assessore alla cultura del Campidoglio Miguel Gotor a nome del sindaco di Roma Roberto Gualtieri per aver partecipato alle iniziative di Capodarte. “Abbiamo riempito i luoghi della cultura e della città, tenute accesi le luci per dimostrare, anche in un periodo difficile come questo- ha dichiarato Gotor- che la cultura, la danza, l’arte, i musei devono esserci perché costituiscono la parte fondamentale della nostra identità”.

Ed ha aggiunto dinanzi ad una platea sold out e alla direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma: “che sia un anno nuovo, anche per la danza, che sia migliore di quello che ci lasciamo alle spalle, dove ognuno possa esaudire i propri desideri”. Nel corso del suo breve intervento Miguel ha ringraziato Carlo Fuortes che ha diretto con “mano sicura l’Opera di Roma e consegnato il Teatro al nuovo sovrintendente Francesco Giambrone. Un uomo di esperienza, che farà di tutto per rendere questa realtà ancora più bella e più solida nel mondo non soltanto romano, ma europeo”.