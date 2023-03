Danza, Diana Ferrara compie 80 anni, 'niente doni sostenete la mia compagnia'

“Niente doni, niente regali, ma sostenete la mia compagnia. Ragione di vita, non solo per me, ma anche per le nuove generazioni”. Compie 80 anni Diana Ferrara, diva assoluta, étoile del Teatro del’Opera di Roma dove ha danzato accanto a Rudolf Nureyev, Vladimir Vassiliev, Peter Schaufuss, Paolo Bortoluzzi, Denis Ganio e Raffaele Paganini, e lancia la sua sfida al mondo della danza. Da anni esclusa da parte del Mic- Spettacolo dal Vivo dai finanziamenti del Fus, la grande ballerina non si è arresa e con il suo gruppo continua a viaggiare nel mondo esportando spettacoli, creazioni e made in Italy coreografico.

“Ho festeggiato una data molto importante della mia vita – ha raccontato all’Adnkronos Diana Ferrara- Non sento gli 80 anni, anzi la mia vitalità e la passione per la danza non si sono ancora esaurite. Ho chiesto agli amici di non farmi regali ma di sostenermi affinchè la mia compagnia, l’Astra Roma Ballet, possa continuare ad esistere e lavorare. E’ l’unica risposta che posso dare a quello che per me è un torto, un’offesa bruciante e incomprensibile, l’esclusione dai contributi Fus per il complesso che dirigo”.

Ed ha aggiunto Diana Ferrara, nominata nel 1988 ‘Commendatore al Merito della Repubblica’: “Il prossimo anno l’Astra Roma Ballet compirà 40 anni di attività e di importanti affermazioni. In repertorio creazioni firmate Luciano Cannito, Milena Zullo, Paolo Arcangeli, Alessandro Bigonzetti, Enrico Morelli, Paolo Mohovic, Roberto Sartori, Sabrina Massignani. Da due anni, poi – ha proseguito – stanno dimostrando estro e originalità due danzatori della compagnia, Giada Primiano, dotata di sensibilità e fantasia e Fausto Paparozzi per ciò che concerne la ricerca contemporanea”.

“Tutti i miei ballerini sono consapevoli di aver avuto grandi opportunità di crescita e affermazione – ha proseguito Diana Ferrara- Con grande riconoscenza mi rimangono vicini. Continuerò quindi, con tutto l’entusiasmo e la passione che mi contraddistinguono, senza mai abbassare le armi, ad affrontare nuovi progetti per le prossime stagioni”.