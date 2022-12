Danza, da star di Amici a profugo, Italia 'adotta' l'ucraino Gorodiskii

Da Leopoli all’Italia, dal palcoscenico di Amici al Roma City Ballet Company di Luciano Cannito. L’Italia adotta il giovane danzatore ucraino Nicolai Gorodiskii. Studi al celebre Colon di Buenos Aires e alla Vienna State Opera School, trionfa nel Grand Prix del Concorso internazionale nel Levante (2013) e più tardi viene insignito della medaglia d’oro al Concorso internazionale di Praga (2012). Nel 2017 inizia, invece, la sua avventura nel Royal Theatre della Nuova Zelanda, nel 2018 è al San Francisco Ballet e due anni dopo nella National Opera Ucraina. Nel 2019 entra ad Amici e viene promosso al serale.

“La sua esistenza è stata brutalmente sconvolta dalla guerra- racconta all’Adnkronos Luciano Cannito – E’ stato lui a contattarmi attraverso i social. Ha perso tutto, è lontano dalla sua famiglia, vuole ritornare a danzare. Ho deciso di coinvolgerlo nelle mie prossime produzioni, la ‘Cenerentola’ a Torino in programma il 6, 7 e 8 gennaio e sarà ospite del Red Carpet Ballet Gala alla Conciliazione nella capitale, il 26 dicembre, con star provenienti da tutto i mondo”.

“Sappiamo quanto sia importante, vitale per un danzatore poter continuare ad esprimersi in scena – ha aggiunto Cannito – Invitare Nicolai Gorodiskii significa anche, concretamente, dare una risposta all’assurdità del conflitto. Nell’arte, nella cultura, nella danza non ci sono mai state barriere. Russi o ucraini? La nazionalità non diventi un ostacolo, semmai un viatico di pace. E’ quello che voglio dimostrare con il mio lavoro”.