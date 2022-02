Dal primo marzo si aprirà alla Scala di Milano la vendita al pubblico dei biglietti per il gala Fracci in programma il 9 aprile. Attesissimo appuntamento, che il direttore del Ballo Manuel Legris ha voluto istituire come tributo alla grandezza di Carla Fracci per trasformarsi ad ogni stagione, in un appuntamento fisso. L’obiettivo è quello di convogliare e celebrare nel nome della divina, scomparsa lo scorso 27 maggio, le grandi star della danza internazionale con un repertorio di titoli e interpretazioni che hanno reso illustre e indimenticabile Carla Fracci nel mondo. In scena tutto il corpo di ballo con i suoi primi ballerini e solisti e guest. Alessandra Ferri, accanto a Carsten Jung, ballerino di punta per molti anni dell’Hamburg Ballett porta alla Scala per la prima volta un estratto da ‘L’heure exquise’ di Maurice Béjart, con cui ha celebrato lo scorso giugno i suoi 40 di carriera, diventato, con la scomparsa di Carla Fracci e Micha van Hoecke, un omaggio commosso e doveroso.

L’eterea fragilità e la struggente eleganza della ‘Morte del cigno’ sarà impersonata da Svetlana Zakharova, mentre nell’Adagio della rosa dalla ‘Bella addormentata’ il pubblico potrà applaudire Marianela Nuñez, principal del Royal Ballet, che danzerà anche assieme a Roberto Bolle il passo a due da ‘La vedova allegra’. Roberto Bolle avrà anche una altra partner d’eccezione, che per la prima volta si esibisce alla Scala, nel passo a due dal primo atto di Onegin, Olga Smirnova, prima ballerina del Teatro Bol’šoj. Gli artisti scaligeri di punta saranno impegnati in diversi passi a due. Attesi, tra gli altri, Virna Toppi e Mattia Semperboni, la Civiltà e Lo Schiavo in Excelsior, Emanuela Montanari e Nicola del Freo nel passo a due da Chéri, Vittoria Valerio e Claudio Coviello del passo a due del balcone da Romeo e Giulietta, Martina Arduino e Marco Agostino nel passo a due da La Péri, Antonella Albano e Massimo Garon saranno Gelsomina e Il Matto in La strada.

L’assolo Cachucha sarà danzato da Caterina Bianchi, mentre Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, insieme a teatro e nella vita, saranno protagonisti del gran pas de deux dal terzo atto di Lo schiaccianoci, che vedrà in scena anche il corpo di ballo nel famosissimo valzer dei fiori. Corpo di ballo che sarà anche impegnato nel secondo atto di Giselle, con Alice Mariani nel ruolo di Myrtha e Alessandra Vassallo con Agnese di Clemente (due willi), nel momento di ensemble da La strada e in Symphony in C, grande esempio del genere ‘concertante’ di George Balanchine, di cui sarà presentato il quarto movimento e il travolgente finale dove si riuniscono l’intero organico del balletto e le coppie principali di ogni movimento. Maria Celeste Losa con Nicola Del Freo, Martina Arduino con Timofej Andrijashenko, Nicoletta Manni con Marco Agostino, Virna Toppi con Claudio Coviello.