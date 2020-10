“Saremo a Parigi, al Theatre de Chaillot, in uno degli spazi più importanti per la danza dove hanno lavorato maestri illustri e consacrati. Un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni con la ferma volontà di ‘riposizionare’ Aterballetto in ambiti internazionali”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Gigi Cristoforetti, direttore generale Fondazione Nazionale della Danza /Aterballetto, dopo l’anteprima a Ferrara del ‘Don Juan’ affidato al coreografo di origine svedese Johan Inger e nato su una partitura originale di Marc Alvarez, che il 14 ottobre debutta a Chaillot, il teatro che si affaccia sulla celebre piazza della Ville Lumière immortalata dal film di Claude Lelouch ‘Les Uns et les Autres’ (si replica fino al 18).

