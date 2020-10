“La Francia ha sempre investito molto più dell’Italia nella cultura, investimenti enormi anche nel balletto, ogni città ha il suo teatro d’opera e un corpo di ballo. Forse non è un caso che ci siano personalità importanti in alcuni posti chiave dei teatri italiani, ma soprattutto alla guida dei corpi di ballo, come è accaduto con la recente nomina di Clotilde Vayer nuovo direttore del balletto del Teatro San Carlo di Napoli proveniente dall’Opera di Parigi, come la nostra Eleonora Abbagnato a Roma o Fréderic Olivier che dirige la compagnia della Scala”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Luciano Cannito direttore artistico dell’Art Village e del Roma City Ballet Company.

