I gala di balletto alla Scala di Milano sono una tradizione che porta in scena i titoli più amati, i virtuosismi, firme coreografiche e musicali di prim’ordine, in omaggio al pubblico e alla storia del balletto attraverso i suoi protagonisti. E mai come questa volta l’omaggio è davvero profondo e sentito. il 23, 24, 26 settembre e il 2 ottobre il balletto della Scala riabbraccia il suo palcoscenico e il suo pubblico dopo tanti mesi e lo fa attraverso un programma di passi a due e assoli, con i suoi primi ballerini, i solisti, gli artisti del corpo di ballo e con quattro stelle, le étoiles Svetlana Zakharova, in scena nelle prime tre recite, e Roberto Bolle, Alessandra Ferri, straordinaria artista che alla Scala ha indissolubilmente legato il suo nome e che torna scena al fianco di Federico Bonelli, principal del Royal Ballet.

