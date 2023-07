Danza, all'Opera Eleonora Abbagnato fa 'sfilare' gli allievi della Scuola

Saggio spettacolo, il 15 luglio (ore 20) al Teatro dell’Opera di Roma, per le giovani promesse della Scuola di Danza diretta da Eleonora Abbagnato. Un programma mirato che intende portare in scena non soltanto apprezzati allievi ma mostrare al pubblico il cammino artistico, interpretativo e tecnico degli studenti. La serata si apre con ‘Imago’ sulle musiche di Joseph Haydn, Jean-Philippe Rameau e Christoph Willibald Gluck, coreografia creata da Giorgio Mancini nel 2019 e rimodulata per questa occasione per gli allievi di tutti i corsi.

Si prosegue con ‘Atto Due’, una nuova creazione in stile contemporaneo di Francesco Annarumma interpretata dagli allievi dei corsi intermedi e superiori sulle musiche di Ezio Bosso. L’ultima proposta della serata, scelta con grande cura da Eleonora Abbagnato, è un omaggio all’eleganza del movimento e alla forza empatica dell’armonia e del virtuosismo. ‘Péchés de jeunesse’ di Jean-Guillaume Bart. La coreografia, creata nel 2000 per l’Opéra national de Paris, viene riproposta da alcune coppie di allievi dei corsi superiori femminili e maschili. Le musiche sono estratte dalle sonate di Gioachino Rossini.

Gli allievi della Scuola di danza dell’Opera diretta da Eleonora Abbagnato torneranno in scena il 23 luglio, alle 19, al Teatro del Portico delle Terme di Caracalla. Le giovani promesse della danza interpretano una suite da ‘Raymonda’ di Marius Petipa ripresa da Ioulia Sofina, Ofelia Gonzalez e Pablo Moret e ‘Il carnevale degli animali’ con la coreografia di Davide Bombana. Lo spettacolo rientra nella programmazione del Caracalla Off 2023 e precede il Gran Gala di Danza presso il Teatro Grande delle antiche Terme, alle ore 21, con gli ospiti Maia Makhateli e Jacopo Tissi, e con étoiles, primi ballerini, solisti e corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma.