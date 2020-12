Appuntamento dall’8 al 13 dicembre 2020 con Clash! International Festival – The Hybrid in Dance Models, between Classic and Contemporary: sei eventi interamente dedicati alla danza trasmessi ogni giorno, a partire dalle ore 18 (ora italiana) sul sito clashproject.eu. Performance video e incontri animeranno un programma online unico, ideato e realizzato dalle sei compagnie europee coinvolte nel progetto Clash! When Classic and Contemporary Dance Collide and New Forms Emerge – promosso dal Balletto di Roma (Italia) e cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea – per presentare i risultati delle ricerche condotte negli ultimi due anni.

Fonte