Riparte il 26 settembre con una serata dedicata alla coreografia contemporanea affidata a Susanna Beltrami, Matteo Bittante e Erika Silgoner con la Dancehauspiù, la XVII edizione del Festival Internazionale di Danza ‘Lasciateci sognare’, diretto da Gabriella Furlan Malvezzi, in programma a Padova negli spazi del Teatro Verdi, del Teatro ai Colli, del Teatro Quirino de Giorgio. Tra gli appuntamenti in cartellone il Premio Sfera D’Oro per la danza’ che per l’edizione 2020 consegnerà, grazie al lavoro della giuria presieduta da Alfio Agostini, il prestigioso riconoscimento a ‘italiani’ illustri che si sono distinti nel panorama coreutico internazionale.

Fonte