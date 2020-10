La XXXV edizione del Romaeuropa Festival prosegue nel segno del movimento con Dancing Days. Dal 23 ottobre all’1 novembre la sezione curata da Francesca Manica anima i palcoscenici del Mattatoio e del Teatro Vascello indagando i temi dell’identità, della diversità e dei corpi che scrivono la storia del nostro presente. “Questa edizione di Dancing Days affronta in modo viscerale il rapporto tra la società contemporanea e l’io interiore delle danzatrici-autrici e dei danzatori-autori che la abitano – spiega Francesca Manica – Molteplici identità si incarnano in corpi fluidi capaci di farsi carico degli odierni processi di trasformazione, di divenire mezzo per costruire narrazioni alternative del nostro presente.

