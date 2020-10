Debutta domani al Teatro Pergolesi di Jesi ‘Suite Italienne’, nuova creazione firmata sull’omonima partitura di Stravinskij, tratta dal suo ‘Pulcinella’, affidata alla coppia di ballerini -coreografi Sasha Riva- Simone Repele. Si replica il 17 ottobre alle ore 16. Il lavoro è parte del dittico inaugurale della 53° Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi in omaggio a Giovanni Battista Pergolesi che comprende anche la prima esecuzione in epoca moderna dei tre intermezzi in musica ‘Lesbina e Milo’ (1707) di Giuseppe Vignola. ‘Suite italienne’ sarà poi al Teatro Verdi di Sassari il 20 ottobre ore 20.30, nell’ambito del Festival della danza d’autore ‘Corpi in Movimento’.

