“Vi porterò con me nel mio viaggio dall’inferno al paradiso. Come per ogni pellegrinaggio verso un luogo sacro, poco importa quanto sia battuto il sentiero, ognuno percorre un cammino che nessuno ha mai attraversato prima”. Così scriveva Sergei Polunin nel presentare il progetto di ‘Metànoia’, che come ogni vero viaggio sta cercando la propria strada fra gli ostacoli di questo annus horribilis. E se si è reso necessario posticipare al 2021 (1-5 settembre) la prima mondiale di Metànoia – commissione di Ravenna Festival per una coreografia tripartita tra Inferno, Purgatorio e Paradiso – le parole di Polunin sono il miglior viatico per il ritorno in scena, dal 4 al 10 novembre, della Trilogia d’Autunno.

