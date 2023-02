Danza, a Parigi gli over 65 di Aterballetto con Preljocaj-Ouramdane

La première sarà a Parigi il 15 febbraio al Theatre National de la Danse de Chaillot. La Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto ritorna nella capitale francese con ‘Un jour nouveau-Birthday Party’ che vedrà protagonisti un gruppo di danzatori over 65 interpreti di due lavori creati per l’occasione da Angelin Preljocaj e Rachid Ouramdane. Si replica sino al 23 febbraio per poi proseguire in una lunga tournée alla volta di Aix – en -Provence (2-3-4 marzo 2023, Pavillon Noir), Bologna (12 marzo 3, Arena del Sole), Reggio Emilia (4 novembre), Milano (5-6 dicembre), Trento (14-17 marzo 2024), Bolzano (21-24 marzo 2024).

“Due coreografi affermati, ciascuno con una cifra precisa, affrontano in una creazione le trasformazioni del corpo con l’età, i concetti stessi di bellezza e virtuosismo, l’autorappresentazione da parte di ciascuno di noi della propria età – racconta il direttore generale e artistico della Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, Gigi Cristoforetti- L’invecchiamento non è un problema per l’attore, lo scrittore o per l’artista visivo, al contrario, spesso vediamo arricchirsi le tavolozze espressive. Ma nella danza, che è linguaggio artistico e universale, saremo forse ancorati (e limitati) dalla stessa concezione di performatività dello sport? – si domanda Cristoforetti – Più in generale, il corpo che si trasforma con gli anni è un tema centrale nella nostra società, e nella sensibilità di ciascuno di noi”.

Secondo Cristoforetti, “la danza ci permette di approfondire una ricerca in primo luogo artistica. Angelin Preljocaj, il coreografo della bellezza visiva e dell’intensità narrativa, non è alla ricerca soltanto di ex danzatori. Sono anche le persone che gli interessano per questo progetto, capaci di raccontare e creare un movimento nuovo e intenso. Rachid Ouramdane cerca, invece, incessantemente nuove sfumature espressive e sperimenta i confini del corpo umano, arrivando fino al circo – spiega ancora – In questa occasione il suo interesse si è naturalmente orientato al music-hall, uno spazio straordinario per la danza popolare e colta con una dimensione sociale”.

Interpreti di ‘Un jour nouveau- Birthday Party’ danzatori e non danzatori ‘senior’ (fino a 80 anni). E’ questo il cuore artistico di un ampio progetto che affronta un tema specifico partendo dal punto di vista della danza. Alla proposta di creare oltre confini certi, i due coreografi hanno risposto con la generosità, la curiosità e l’energia intellettuale che è loro propria. Diversamente da altre importanti esperienze, che hanno voluto prolungare la carriera a nuclei di danzatori, in questo progetto l’obiettivo è poetico, e cristallizza domande davvero universali. Quella centrale ci viene suggerita proprio da Preljocaj,’ qual è l’età di un corpo?’. Lo spettacolo è frutto di una coproduzione internazionale e si apre alla dimensione della ricerca, dei laboratori e degli incontri dedicati all’argomento in questione (l’età adulta), grazie al partner scientifico che accompagna i progetto, la Fondazione Ravasi Garzanti di Milano.