Danti con Max Pezzali, La rivincita delle bionde: il significato

Danti e Max Pezzali, La rivincita delle bionde: il significato della canzone con Michelle Hunziker e Katia Follesa.

C’è un nuovo singolo per Max Pezzali e Danti. Un brano prodotto e scritto proprio da quest’ultimo, e presentato in anteprima in uno degli show televisivi più amati dagli italiani, Viva Rai 2. Il programma di Fiorello è tornato in diretta la mattina, come di consueto, dopo le nottate sanremese, e ha nuovamente regalato sorprese a tutti gli spettatori. Una delle ultime è proprio la nuova canzone di Danti e Pezzali, La rivincita delle bionde, con protagoniste due grandissime bionde, tra loro diverse, della tv italiana.

Max Pezzali canta con Danti, Michelle Hunziker e Katia Follesa

La rivincita delle bionde è la nuova canzone di Max e Danti. Un brano presentato per la prima volta anche con un video ufficiale, e che fa parte di un progetto più grande dello stesso cantautore e produttore, intitolato Un giorno come Danti.

Michelle Hunziker

Un brano che, secondo alcune voci, potrebbe anche diventare la sigla di un nuovo programma televisivo in arrivo su Canale 5 e condotto proprio dalla svizzera più amata dagli italiani, Michelle Impossible & Friends, programma cui dovrebbe partecipare anche la simpaticissima Katia.

Il significato del testo di La rivincita delle bionde

La nuova canzone cantata da Danti e Pezzali si rifà al titolo di un film cult del 2001 con Reese Witherspoon. Un brano ironico e divertente in cui vengono citate alcune delle bionde più famose d’Italia, come Maria De Filippi, o del mondo, come Madonna.

Un testo che continua con le citazioni, le più disparate, da Finimondo di Vianello a La canzone del sole di Battisti, e che manda un messaggio: le bionde son ben più del colore dei loro capelli. Cantano infatti i due artisti: “È la rivincita delle bionde, cervelli su tacchi 15, la rivincita delle bionde, che serve avere un gran Q.I.“.

Di seguito il video della canzone di Danti e Pezzali: