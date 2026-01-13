Dante nell’Inferno a Monteriggioni

Il ciclo “Incroci” si apre con un evento dedicato a Dante Alighieri, che si terrà sabato 17 alle 17.30 nella Sala Ildebrando del complesso monumentale e museale di Abbadia Isola a Monteriggioni. Il programma, intitolato “Percorsi Danteschi. I guardiani dell’Inferno”, è un viaggio teatrale e musicale che porterà il pubblico nel cuore dell’Inferno dantesco.

I protagonisti dell’evento sono Francesco Ricci, Matteo Marsan e Giacomo Rossi, che condurranno il pubblico in un percorso emozionale e immersivo. Francesco Ricci introdurrà il pubblico alla Commedia con un’introduzione che spiegherà il ruolo dei demoni e delle figure potenti che Dante e Virgilio incontrano nel loro viaggio. Matteo Marsan darà vita ai versi con una recitazione teatrale, interpretando personaggi come Caronte, Minosse, Cerbero e Satana.

Le musiche di Giacomo Rossi creeranno un paesaggio sonoro che accompagnerà il pubblico in questo viaggio. L’evento è prodotto da Lo Stanzone delle Apparizioni e offre un’esperienza unica che intreccia letteratura, teatro e musica. L’ingresso costa 15 euro, compreso un aperitivo dopo lo spettacolo, e si consiglia la prenotazione.