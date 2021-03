Un foglio di pergamena, grande pochi centimetri, ma sufficiente per racchiude l’intera Divina Commedia. In occasione del Dantedì, quest’anno ancor più speciale perché ricorrono i 700 anni dalla morte del sommo poeta, padre della lingua italiana, il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, rispolvera uno dei tesori più preziosi custoditi nella Biblioteca Padre Antonio Fania del Santuario di San Matteo.

Lo fa mettendo in mostra la copia della Divina Commedia di Dante Alighieri tutta scritta su un’unica pagina: un foglio di pergamena della grandezza di appena 48,5 x 69 centimetri. Si tratta di un trascritto micro-calligrafo, a mano libera, senza uso di lente, composto da 14.233 versi, 96.000 parole, 400.000 lettere. Venne realizzata da Francesco Cossovel, un tipografo di Gorizia, nel 1888, per Austria-Editore.

In Italia ne esistono pochissime copie e oggi rappresentano una vera rarità. “Ci sono tesori che vanno (ri)scoperti in primis dalle comunità che li ospitano – ha commentato il sindaco Merla – Veri e propri gioielli che devono diventare l’orgoglio ed i tratti distintivi dell’identità locale da valorizzare e promuovere”.

Merla coglie l’occasione per invitare nel suo paese tutti coloro i quali abbiano voglia a vederla con i propri occhi; ovviamente tutto questo sarà possibile non appena le restrizioni dovute alla pandemia da Covid saranno meno stringenti e sarà possibile tornare a muoversi tra i comuni e le regioni. “Vi aspettiamo – invita Merla – a San Marco in Lamis, facendo partire il vostro viaggio alla scoperta della città, proprio da qui, dal Santuario di San Matteo Apostolo, simbolo della nostra storia e della nostra cultura”. Un percorso tra le bellezze e i tanti tesori materiali e immateriali custoditi nella cittadina alle porte del Gargano.

