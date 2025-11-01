23.4 C
Roma
sabato – 1 Novembre 2025
Musica

Danny Metal e Aether Void: Heavy Metal a Mantova

Da stranotizie
Danny Metal e Aether Void: Heavy Metal a Mantova

Danny Metal presenta il suo primo album, “SOGNO LUCIDO”, con un concerto speciale all’Arci Tom di Mantova. L’evento si svolgerà sabato 22 novembre e si preannuncia come una grande festa, dedicata non solo al disco ma anche alla rinascita della community musicale.

Ad aprire la serata saranno gli Aether Void, un nuovo gruppo Heavy Metal proveniente da Modena, che daranno inizio alle esibizioni con chitarre virtuose e ritmi travolgenti. Dopo le loro performance, il palco sarà lasciato a Danny Metal, che intratterrà il pubblico con il suo set e, una volta terminati i concerti, ci sarà un DJ Set. ZEB HORSEMAN si alternerà alla consolle con Danny Metal, promettendo di mantenere alta l’energia fino a notte fonda.

La serata sarà ricca di musica e divertimento, e non è da perdere. I biglietti sono già disponibili su MailTicket: l’ingresso in prevendita costa 10 euro più diritti di prevendita, mentre il giorno dell’evento il costo sarà di 13 euro in cassa. È importante notare che l’evento è riservato ai soci Arci.

Gli orari della serata sono i seguenti: apertura porte alle 21:00, Aether Void dalle 21:30 alle 22:15, Danny Metal dalle 22:40 alle 23:40 e infine il DJ Set di Zeb Horseman e Danny Metal a partire da mezzanotte. Non perdere l’occasione di partecipare a una serata indimenticabile!

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Pipistrelli in Costa Rica: predatori più abili dei leoni
Articolo successivo
Mining Cloud e Interoperabilità: Il Futuro Digitale in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.