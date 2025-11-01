Danny Metal e Aether Void: Heavy Metal a Mantova

Danny Metal presenta il suo primo album, “SOGNO LUCIDO”, con un concerto speciale all’Arci Tom di Mantova. L’evento si svolgerà sabato 22 novembre e si preannuncia come una grande festa, dedicata non solo al disco ma anche alla rinascita della community musicale.

Ad aprire la serata saranno gli Aether Void, un nuovo gruppo Heavy Metal proveniente da Modena, che daranno inizio alle esibizioni con chitarre virtuose e ritmi travolgenti. Dopo le loro performance, il palco sarà lasciato a Danny Metal, che intratterrà il pubblico con il suo set e, una volta terminati i concerti, ci sarà un DJ Set. ZEB HORSEMAN si alternerà alla consolle con Danny Metal, promettendo di mantenere alta l’energia fino a notte fonda.

La serata sarà ricca di musica e divertimento, e non è da perdere. I biglietti sono già disponibili su MailTicket: l’ingresso in prevendita costa 10 euro più diritti di prevendita, mentre il giorno dell’evento il costo sarà di 13 euro in cassa. È importante notare che l’evento è riservato ai soci Arci.

Gli orari della serata sono i seguenti: apertura porte alle 21:00, Aether Void dalle 21:30 alle 22:15, Danny Metal dalle 22:40 alle 23:40 e infine il DJ Set di Zeb Horseman e Danny Metal a partire da mezzanotte. Non perdere l’occasione di partecipare a una serata indimenticabile!

