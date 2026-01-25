Danny Elfman a Roma con la musica dei film di Tim Burton

I film di Tim Burton rivivono l’1 luglio 2026 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma con Danny Elfman, iconico compositore e collaboratore del regista da oltre 35 anni. L’evento è organizzato da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e Fondazione Musica per Roma.

L’imperdibile show “DANNY ELFMAN’S Music from The Films of TIM BURTON” farà rivivere le atmosfere di film indimenticabili come “La fabbrica di cioccolato”, “The Nightmare Before Christmas”, “Edward mani di forbice” e molti altri tra cui la serie Netflix di grande successo “Mercoledì”. Uno spettacolo immersivo in cui l’orchestra sinfonica dialoga con suggestive proiezioni tratte dai film, appositamente selezionate da Tim Burton per questo show.

Durante la serata, che si svolge in occasione del Roma Summer Fest 2026, Elfman interpreterà in prima persona alcuni dei momenti cinematografici più amati, amplificando l’atmosfera e il coinvolgimento del pubblico. I biglietti sono disponibili al link: ticketone.it.

Danny Elfman, tra i compositori più geniali della sua generazione, ha ricevuto quattro nomination agli Oscar, tre Emmy Awards, un GRAMMY Award, il Richard Kirk Award, il Disney Legend Award, il Max Steiner Film Music Achievement Award e il Lifetime Achievement Award della Society of Composer and Lyricists. Ha curato le musiche di 17 film di Tim Burton, tra cui “Batman”, “La fabbrica di cioccolato”, “Alice in Wonderland”, “The Nightmare Before Christmas”, “Edward mani di forbice”, “La sposa cadavere”, “Beetlejuice”, “Big Fish” e molti altri titoli indimenticabili. Ha inoltre collaborato con i registi Sam Raimi e Gus Van Sant e ha scritto la musica per la serie di film “Men in Black” e le sigle delle popolari serie televisive “I Simpson”, “Desperate Housewives” e “Tales of the Crypt”. Per il palcoscenico, Danny Elfman ha scritto nove opere sinfoniche e ha creato “Danny Elfman’s Music from the Films of Tim Burton”, un concerto orchestrale dal vivo che ha debuttato alla Royal Albert Hall e ha girato il mondo vincendo due Emmy. Ha recentemente composto la colonna sonora del film “Dracula: A Love Tale” per il regista Luc Besson e sta lavorando a un nuovo album solista.