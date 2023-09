Danno il piccolo cane Bitty per spacciato ma lei lo riporta in vita

Il giorno del recupero del piccolo Bitty il cane viene dato per spacciato: ma lei lo riporta in vita in modo davvero eroico.

Continuava ad essere disidratato nonostante le cure impartitegli di emergenza, il piccolo e anziano Chihuahua ritrovato da una ragazza che ha deciso – in questi mesi – di raccontare la storia della sua fuga. Bitty è fuggito, grazie a lei, da quello che si sarebbe rivelato per lui – da lì a breve – un crudele destino. Quando la donna ha incontrato per la prima volta il piccolo fido, il cagnolino stava vagando moribondo per le strade e avvicinandosi a lei sembrava volerle chiedere aiuto. Il piccolo è stato visitato da un’équipe di veterinari, la quale si è espressa molto duramente sulle condizioni di salute del cagnolino non dando a lui neppure una speranza di sopravvivere.

Le spiegano che il cane è spacciato ma lei lo riporta in vita: l’eroico recupero del piccolo Bitty

Il piccolo Chihuahua aveva da poco compiuto 16 anni quando è stato scoperto a vagare da solo e con aria sofferente per le vie della città. Eppure, nonostante a Bitty sia stata diagnosticata un’insufficienza pancreatica esocrina e un’altra serie di croniche condizioni, ha avuto la fortuna di avere qualcuno che credesse in lui e nella sua ripresa. Sono bastate poche settimane per vedere i primi emozionanti risultati. Ora Bitty – grazie a qualcuno che non ha mai smesso di avere fiducia nel suo amore per la vita – sembra addirittura essere ringiovanito ed essere in grande forma.

A distanza di 6 mesi dalla salvifica adozione di Bitty l’aggravarsi di alcune delle malattie più comuni nel Chihuahua hanno iniziato un incoraggiante, e seppur graduale, percorso di remissione permettendo al cagnolino di cimentarsi in quotidiane attività con maggior sicurezza e acquistando un aspetto molto più rassicurante.

Il piccolo e anziano Chihuahua ha risposto in maniera incredibile ai miracolosi trattamenti e alle premurose cure della ragazza, superando la critica condizione in cui verteva al momento del suo recupero. Il parere dapprima espresso dai veterinari che aveva considerato Bitty ormai spacciato e impossibilitato a continuare la sua vita nel migliore dei modi si è rivelato – soprattutto grazie al viaggio coraggiosamente intrapreso dalla sua nuova mamma umana – del tutto sbagliato, permettendo al piccolo Chihuahua di non arrendersi di fronte a un preoccupante momento di difficoltà.

L’adorabile Chihuahua è ora amatissimo in rete e ha trasformato il suo primo viaggio in un percorso spesso itinerante nella natura con la sua piccola tenda da accampamento in spiaggia. Sul profilo Instagram dedicato interamente al piccolo fido (di @little_bitty_boy) è possibile ammirare a pieno il suo ringiovanimento grazie all’amore ricevuto dalla sua mamma umana. Da poco Bitty ha superato i 26mila follower su IG e sulla piattaforma vengono rivelate le attività del cuore del pelosetto.

Bitty ama – più di tutto – prendere il sole in barca, passeggiare in spiagge di ciottoli e distendersi in riva al mare, oltre che sul suo comodissimo sofà dove schiaccia quotidianamente i suoi lunghi pisolini pomeridiani.