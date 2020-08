Temptation Island è finito da appena una settimana e ieri nel villaggio dove viene registrato il reality c’è stato un brutto incidente. Durante la notte è scoppiato un rogo a Is Morus Relais, il noto villaggio di Santa Margherita di Pula in Sardegna, dove vip e nip per anni hanno sfoggiato corna e ci hanno regalato catfight epiche durante i falò.

Stando a quello che riporta L’Unione Sarda, tra le 4 e le 5 del mattino sono intervenuti i vigili del fuoco e anche i carabinieri, le fiamme hanno coinvolto anche un’auto e la sala congressi del villaggio, senza però causare grossi danni. Pare però che una persona sia rimasta ferita e subito portata al pronto soccorso.

Visto che i danni sono circoscritti, non ci saranno problemi a registrare l’edizione di Temptation Island della Marcuzzi (non si tratta quindi di un incendio come quello della casa del GF).

Oggi i dipendenti del villaggio hanno ritrovato in una veranda una lettera minatoria: “Se non cacciate il direttore toccherà ai vostri familiari”.

Il direttore Gianluca Loi ha parlato con L’Unione Sarda: “Ce l’hanno come me, mi sembra piuttosto chiaro – dice – ma io non ho nulla da rimproverarmi: non so chi sia riuscito ad arrivare a commettere un gesto così grave. Solo le persone ignoranti agiscono in questo modo. Questo attentato non ci impedirà di portare avanti la stagione: continueremo a lavorare come abbiamo fatto sin da quando abbiamo aperto per garantire la migliore vacanza possibile ai nostri clienti”.

Temptation Island, le foto dell’incendio pubblicate dai vigili del fuoco.

Oddio ho scoperto adesso che questa mattina è andato a fuoco il set di temptation island, sono sconvolta — {Giu};⁷⟭⟬ (@whiskychim) August 6, 2020

