Danno da mangiare al cane randagio e inizia a piangere di gioia

La reazione del cane randagio è davvero speciale quando gli danno da mangiare: il cucciolo inizia a piangere dalla gioia – VIDEO.

Ogni Paese deve combattere con la realtà dell’abbandono. Ogni anno migliaia di cani vengono lasciati per strada, vagando senza meta e senza controllo. Abituati ad un altro tipo di vita, ad un certo punto si ritrovano catapultati in un altro mondo e avere determinate conseguenze come problemi emotivi, rischio di malattie e mancanza di idratazione e nutrimento, poiché non mangiano quantità adeguate di cibo. Un cane ha vissuto questa esperienza sulla propria pelle ma un buon samaritano era lì ad attenderlo.

Cane randagio piange di gioia quando riceve da mangiare – VIDEO

Raramente si vedono per le strade cani randagi elemosinare cibo o acqua alle persone che incontrano. Ma è ancora meno comune vedere qualcuno che si occupa delle loro richieste. Gesti di questo tipo vengono sempre apprezzati e non solo fanno commuovere l’amico a quattro zampe che li riceve, bensì tutto il web.

Un dolce cagnolino è diventato virale in tutti i social network per il commovente gesto. Il quattrozampe si era messo a guardare un gruppo di ragazze che stava mangiando ad un tavolo vicino. Palesemente affamato e ormai con nulla da perdere, si avvicina al tavolo e una di loro decide di dargliene un po’ su una forchetta. Il cucciolo abbandonato mangia tutto ciò che la ragazza gli dà senza lamentarsi.

Il cane è così grato e sopraffatto dal gesto che non riesce a contenere l’emozione e dai suoi occhi iniziano a scendere lacrime di gioia. Non riesce a credere di aver finalmente trovato del cibo dopo tutto questo tempo. Il quattro zampe si rallegra e si siede lì senza che nessuno dica nulla, nella speranza che gli venga offerto altro cibo. Ma è fortunato, perché continuano a dargli da mangiare con la forchetta.

Un perro llora al recibir comida pic.twitter.com/XCbzBtw7G8 — ceciarmy (@ceciarmy) September 21, 2023

Oltre al cibo, il cane riceve affetto da questo gruppo di amici. La giovane donna accarezza più volte la testa del cane e l’animale si emoziona ulteriormente, non riuscendo a trattenere ancora le lacrime di fronte a tanto affetto. Il video condiviso sui social è diventato virale e i messaggi di supporto sono stati molto dolci: “Non sto piangendo, è solo che mi sudano gli occhi”; “Si meritano il meglio; “E ora sto piangendo”.