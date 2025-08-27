Danni da vendetta in azienda: arrestato un albanese in Italia

Un episodio di vandalismo è avvenuto a San Vendemiano, dove un 36enne albanese ha devastato il capannone del suo ex datore di lavoro, causando danni per oltre 15mila euro. La motivazione di questo gesto estremo risiede in un licenziamento e in diversi dissapori personali. L’uomo era già noto per aver minacciato l’imprenditore, con cui condivide anche legami familiari.

L’allerta è scattata quando un vicino ha notato il sospetto comportamento del 36enne, che è arrivato in bicicletta. Il vicino, insospettito, lo ha visto entrare nel cortile e tentare di accedere all’edificio rompendo una finestra. Ha immediatamente contattato le forze dell’ordine, che hanno inviato una volante.

Una volta dentro, l’uomo ha distrutto vari mezzi dell’azienda, tra cui due autocarri, utilizzando un martello. Non si è limitato a danneggiare, ma ha anche tentato di portare via alcuni attrezzi. Tuttavia, la sua fuga è stata interrotta dall’arrivo della polizia, che lo ha inseguito e arrestato.

Dopo essere stato portato al Commissariato, il 36enne è stato denunciato per tentato furto aggravato e danneggiamento. Gli attrezzi rubati sono stati restituiti al legittimo proprietario, che era in vacanza al momento dell’incidente. L’imprenditore ha poi sporto querela per i danni subiti, confermando che il suo ex dipendente era già stato minaccioso nei suoi confronti. Questo episodio mette in luce l’importanza della vigilanza da parte della comunità contro atti simili.