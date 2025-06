Danneggiata la Sedia Van Gogh: L’arte va rispettata!

Un episodio sgradevole si è verificato presso Palazzo Maffei, la Casa Museo di Verona, dove un visitatore ha danneggiato la Sedia Van Gogh, un’opera dell’artista Nicola Bolla, decorata con Swarovski. L’uomo ha deciso di sedersi sull’opera mentre una donna scattava una foto, provocando un cedimento della struttura. La Sedia ha riportato danni consistenti, con le gambe anteriori piegate e la seduta compromessa.

Il video dell’accaduto è diventato virale sui social network, visibile sui canali ufficiali del museo. Nel filmato, l’uomo attende che il personale di sorveglianza esca dalla sala prima di avvicinarsi all’opera, ignorando le norme di rispetto per l’arte e il patrimonio culturale.

La direttrice del museo, Vanessa Carlon, ha dichiarato che inizialmente non era chiaro se fosse possibile restaurare l’opera. Tuttavia, grazie all’intervento delle forze dell’ordine e al lavoro delle restauratrici, la Sedia è stata salvata. La direttrice ha descritto il comportamento del visitatore come “irresponsabile” e ha invitato alla riflessione sul rispetto delle opere d’arte.

Palazzo Maffei ha condannato l’episodio, sottolineando il bisogno di maggiore attenzione per il patrimonio culturale, in un contesto in cui eventi simili sono purtroppo frequenti, come dimostrato dai recenti atti vandalici su monumenti storici.

Fonte: www.virgilio.it