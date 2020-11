Élite tornerà con la quarta stagione su Netflix presumibilmente il prossimo anno (le riprese si sono rallentante a causa di un caso di Covid-19), ma quel che è certo è che Danna Paola (Lucrecia) non ci sarà.

In una recente intervista via streaming, l’attrice ha mostrato il tatuaggio che si è fatta in onore della serie e più precisamente proprio del suo personaggio: un piccolo diadema che Lucrecia portava spesso in testa.

“Qui ho il diadema di Lucrecia in Elite perché è l’unico diadema che non ha alcuna appartenenza storica e mi sono tatuata quella che mi piaceva di più. Questo aveva un significato speciale“.

Élite 4, i personaggi confermati

Fra i personaggi confermati in Élite 4 (come svelato da Netflix) ci sono Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeu), Ander (Aron Piper), Omar (Omar Shanaa), Rebeka (Claudia Salas) e Cayetana (Georgina Amoros).

Ma non solo, perché nella scuola più famosa di Madrid faranno il loro debutto altri tre studenti che saranno interpretati da Manu Rios, Carla Diaz e Martina Cariddi. A loro si aggiunge un’altra new entry, un adulto (un professore? un genitore?) che sarà interpretato da Diego Martin Gabriel.

Ecco le foto anteprima del cast: