DANISH ENDURANCE 6 Paia Slip Uomo Cotone, Senza Etichetta, Mutande Elasticizzate, Intimo Classico

Dal marchio

DANISH ENDURANCE è un marchio di sport e outdoor con sede in Danimarca.

Fondato da due fratelli appassionati di sport, Nicolaj e Christoffer, sviluppiamo prodotti di alta qualità con atleti olimpici.

Non basta che i nostri capi siano realizzati con materiali di alta qualità. In quanto Danesi, crediamo fortemente nell’importanza del design. Ecco perché progettiamo tutti i nostri prodotti DANISH ENDURANCE a Copenhagen

Esplora l’intimo da Uomo

Esplora le calze classiche

Scopri le nostre t-shirt

Abbigliamento da corsa da uomo

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 31 x 21 x 3 cm; 300 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 11 novembre 2019

ASIN ‏ : ‎ B084KJGBYR

Categoria ‏ : ‎ Uomo

COTONE TRASPIRANTE: Questi slip sono composti da un mix di cotone leggero che rende comodi e freschi tutto il giorno. Per prevenire le irritazioni, l’elastico in vita è pensato senza etichetta e con cuciture lisce

Materiali: 95% cotone, 5% elastan

Lavabile in lavatrice

SVILUPPATO IN DANIMARCA: Siamo un’azienda familiare con sede a Copenhagen. Questo abbigliamento intimo è stato progettato dal nostro team per massimizzare il vostro comfort senza compromettere lo stile o la qualità

MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ: 95% cotone e 5% elastane. Certificato OEKO-TEX standard 100 e privo di sostanze nocive. Lavare in lavatrice a max. 40°C 105°F. Non asciugare in asciugatrice

GARANZIA ANTI-BUCO: Gli slip si sono bucati entro il primo anno dall’acquisto? Ti invieremo una sostituzione gratuita. Per qualsiasi domanda, il nostro servizio clienti sarà sempre lieto di aiutarvi

29,95€