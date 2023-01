DANISH ENDURANCE 3 Paia Calze in Lana Merino, Calzini Invernali Caldi e Morbidi, per Uomo e Donna

Descrizione prodotto

Impresa familiare

Fondata nel 2015 da due fratelli appassionati di sport, siamo un’azienda a gestione familiare vicina ad ogni aspetto del processo di produzione, dal design alla realizzazione.

Progettati in Danimarca

Il nostro ufficio si trova a Copenaghen, Danimarca, dove nascono tutte le nostre idee. Il nostro team di design si impegna costantemente per progettare e realizzare i migliori prodotti.

Materiali premium

Ci piace lavorare con produttori attenti alla sostenibilità, utilizzando i migliori materiali per fornirti prodotti durevoli e di alta qualità.

Packaging riciclato

Usiamo solo imballaggi di carta riciclata per ridurre al minimo il consumo di plastica.

Lunghezza

3/4 del polpaccio 3/4 del polpaccio 3/4 del polpaccio Metà polpaccio Metà polpaccio Ginocchio

Materiale principale

Lana (Merino) Cotone (Biologico) Viscosa (Bambù) Cotone (Biologico) Viscosa (Bambù) Viscosa (Bambù)

Corsie di ventilazione

✓

✓

✓

✓

✓

