Danimarca: la fine delle lettere scritte e i suoi effetti sui social

Il governo danese ha preso la decisione di non spedire più lettere scritte, una scelta che sarà presto imitata da altri Stati. Questa decisione potrebbe avere un impatto significativo sull’aumento della pletora degli hater, professionisti o dilettanti, sui social media. Recentemente, su Facebook e su X, è comparsa una discussione riguardante questo argomento, in cui il collaboratore del Foglio Luciano Capone ha espresso le sue opinioni.

La decisione del governo danese potrebbe aumentare la presenza di hate speech e di contenuti offensivi sui social media, poiché le persone potrebbero sentirsi più libere di esprimere le loro opinioni senza il filtro della comunicazione scritta. Questo potrebbe portare a un aumento della censura e della moderazione sui social media, al fine di limitare la diffusione di contenuti offensivi.

Tuttavia, la questione rimane se questa decisione sia effettivamente in grado di ridurre la quantità di hate speech e di contenuti offensivi sui social media, o se semplicemente sposti il problema su altre piattaforme. In ogni caso, la discussione su questo argomento è solo all’inizio e sarà interessante vedere come si evolverà nel tempo.