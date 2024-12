Danilo lontano dalla Juventus: notizie di calciomercato di oggi

Scoppia il caso Danilo alla Juventus. Il capitano bianconero sta affrontando una stagione difficile, avendo trovato poco spazio in campo e mantenendo un rapporto teso con l’allenatore Thiago Motta. Quest’ultimo ha preso la decisione di non convocarlo per la Supercoppa italiana, in programma in Arabia Saudita dal 2 al 6 gennaio 2025. Questa scelta rappresenta una bocciatura significativa per il difensore brasiliano, che è ormai vicino a lasciare la Juventus durante la prossima finestra invernale di calciomercato.

Nonostante le assenze per infortunio di giocatori chiave come Cabal e Bremer, la Juventus sta considerando seriamente la cessione di Danilo, ma il club ha espresso l’intenzione di non liberarlo gratuitamente. Pertanto, sarà necessario un indennizzo che possa convincere il direttore sportivo Giuntoli a permettere la partenza del giocatore, il cui contratto scade il prossimo giugno.

Il Napoli ha mostrato un forte interesse per Danilo, approfittando della recente rescissione del contratto con Mario Rui. Con la necessità di un rinforzo in difesa, il club partenopeo potrebbe essere un’opzione concreta per il difensore. Inoltre, anche l’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, si è fatto avanti, pronto ad offrire un ingaggio molto allettante per attrarre Danilo in Arabia.

La situazione attuale di Danilo alla Juventus evidenzia un momento critico non solo per il giocatore, ma anche per il club che sta affrontando sfide significative in termini di gestione della rosa. La Juventus punta a ottenere un compenso economico dalla sua cessione, dato che una partenza a zero appena sei mesi dopo la scadenza del contratto non rientra nei piani della dirigenza.

In sintesi, la storia di Danilo alla Juventus è segnata da tensioni e incertezze, con il suo futuro che potrebbe presto prendere una piega diversa, sia verso Napoli che verso l’opzione saudita. La situazione evolve rapidamente mentre vari club mostrano interesse, rendendo il mercato di gennaio cruciale per il difensore e per la Juventus.