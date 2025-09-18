Danilo Di Vincenzo presidente della Sezione Lavoro in Canada

Le Corre Avocats ha recentemente annunciato la nomina di Danilo Di Vincenzo come Presidente della Sezione Nazionale di Diritto del Lavoro e dell’Occupazione della Canadian Bar Association. Questo incarico rappresenta un riconoscimento significativo per il suo contributo nel campo del diritto del lavoro in Québec e a livello nazionale.

Danilo Di Vincenzo è partner di Le Corre, dove si specializza nel diritto del lavoro, offrendo supporto esclusivamente a datori di lavoro. È membro dell’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec e iscritto all’Ordine degli Avvocati del Québec dal 1999. La sua carriera è iniziata presso la Commission des normes du travail, oggi CNESST, dove ha acquisito competenze chiave per assistere le imprese nelle relazioni sindacali. Attualmente, Di Vincenzo fornisce supporto ai datori di lavoro su questioni come certificazione sindacale, arbitrati di controversie e contrattazione collettiva.

La sua formazione include il rinomato Program on Negotiation della Harvard University, con un focus su negoziazione collaborativa e risoluzione dei conflitti. Ha insegnato diritto del lavoro alla Scuola del Barreau del Québec e conduce regolarmente workshop per dirigenti e professionisti delle risorse umane. È anche membro della American Bar Association e Fellow del College of Labor and Employment Lawyers, un titolo conferito a professionisti di spicco per la loro eccellenza e integrità. Ha già presieduto la sezione Québec della Canadian Bar Association – Diritto del lavoro e ora guiderà la sezione nazionale, un ruolo cruciale nel dibattito sulle evoluzioni normative nel settore lavoristico.

La nomina di Di Vincenzo si allinea con la missione di Le Corre Avocats, che offre consulenza e difesa ai datori di lavoro, distinguendosi per la formazione personalizzata e un approccio pratico alle questioni giuslavoristiche.