Danilo Bertazzi ha sposato il compagno Roberto dopo dodici anni d’amore

Attore di teatro e cinema, volto di Trebisonda, Che Succ3de, ma soprattutto protagonista della Melevisione, chi è cresciuto a cavallo tra gli anni 90 e 00 non potrà non ricordarsi di Danilo Bertazzi e del suo indimenticato Tonio Cartonio. Negli ultimi anni l’attore ha smentito le fake news sulla sua morte, ha raccontato dei retroscena sulla Melevisione ed ha anche parlato della sua storia d’amore con Roberto: “A 58 anni prendi la vita con serenità, godendoti gli affetti, come il mio compagno Roberto con cui sto da sette anni, e il lavoro, finché c’è. – ha dichiarato nel 2019 Bertazzi – La libera professione, soprattutto nel mondo dello spettacolo, è in balia del caso. Ma non ho appeso il microfono al chiodo: tornare in video come conduttore non mi dispiacerebbe affatto“.

Ieri Danilo e Roberto si sono sposati e Bertazzi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram: “Sì! Just married, love is love, wedding day”. Tra i tantissimi commenti anche quelli di un collega di Bertazzi, Lorenzo Branchetti, Milo Cotogno della Melevisione: “Auguri!”.

Altro che Cecilia e Ignazio, il matrimonio della settimana è quello tra Danilo e Roberto, a ‘città laggiù’ si parla solo di loro…

Danilo Bertazzi: cosa ha fatto dopo La Melevisione.