Danilo, addio alla Juve con ‘frecciate’ a Motta e Giuntoli: cosa ha dichiarato

Danilo saluta la Juventus e esprime sentimenti contrastanti, incluso un attacco a Thiago Motta e alla dirigenza. Dopo cinque anni e mezzo, il difensore brasiliano ufficializza la sua uscita e annuncia il suo ritorno in Brasile, dove firmerà un contratto biennale con il Flamengo. In un video su Instagram, Danilo riflette sul suo legame con la Juventus, descrivendo il club come una seconda casa e sottolineando le emozioni e i valori che ha acquisito durante il suo periodo alla Juve.

Evidenzia l’importanza dei legami che ha creato e il modo in cui ha adottato e trasmesso i valori del club, notando come i suoi figli siano diventati grandi tifosi della Juventus. Tuttavia, non manca di criticare la dirigenza, in particolare il rapporto difficile con Thiago Motta, suggerendo che il rispetto per i valori del club lo abbia portato alla decisione di non continuare con il progetto attuale.

Danilo esprime orgoglio per il suo approccio e per aver sempre difeso il club con passione e dedizione, chiedendo scusa ai tifosi per eventuali delusioni, ma sottolinea che ciò non è mai avvenuto per mancanza di impegno. Ringrazia i tifosi per l’accoglienza e per il legame speciale creato nel tempo. Infine, richiama l’attenzione su una celebre citazione di Andrea Agnelli riguardo alla storia della Juventus, concludendo con un forte senso di appartenenza e orgoglio per far parte della comunità juventina.