Danieli, presentate due liste per il rinnovo del CdA e del Collegio Sindacale

Danieli, un’importante azienda quotata su Euronext Milan e tra i principali produttori di macchine e impianti per l’industria metallurgica, ha annunciato la presentazione di due liste per la formazione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in vista dell’assemblea degli azionisti convocata per il 25 ottobre. L’azionista di maggioranza, Sind International, detiene il 68,216% del capitale sociale in azioni ordinarie, mentre un gruppo di investitori istituzionali possiede insieme l’1,84208% delle azioni.

La prima lista, proposta per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, include un totale di dieci candidati. Alessandro Brussi è stato designato come Presidente, seguito da Camilla Benedetti, Giacomo Mareschi Danieli, Rolando Paolone, Carla de Colle, Anna Mareschi Danieli, Antonello Mordeglia, Lorenza Morandini, Cecilia Metra e Marco Di Giacomo. Questi candidati rappresentano una varietà di esperienze e competenze, puntando a rafforzare la governance dell’azienda e a garantire una direzione strategica in linea con gli obiettivi di crescita e innovazione del gruppo.

La seconda lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è più ristretta e comprende due nominativi: Barbara Falcomer e Samuele Pasi. Questa lista viene presentata da parte del gruppo di investitori istituzionali, evidenziando un interesse per una partecipazione attiva nella gestione della società e nella sua evoluzione futura.

La presentazione di più liste per il Consiglio di Amministrazione è un segnale di vitalità e pluralismo all’interno della governance aziendale, permettendo agli azionisti di scegliere tra diverse proposte e di contribuire attivamente alla direzione della società. L’assemblea degli azionisti rappresenta quindi un momento cruciale per Danieli, non solo per il rinnovo delle cariche ma anche per delineare le strategie future e per discutere questioni fondamentali relative alla performance e alla gestione aziendale.

Con questa iniziativa, Danieli continua a consolidare la sua posizione nel mercato globale, affrontando le sfide del settore metallurgico con una leadership rinnovata e un forte impegno verso l’innovazione e l’efficienza operativa.