Daniele vuole abbandonare il GF Vip: “Lui ce l’ha con gli autori”

Nelle ultime settimane Daniele Dal Moro ha alternato momenti di vicinanza e coccole con Oriana Marzoli (anche sotto le coperte) a sfuriate e freddezza nei confronti della spagnola. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip le opinioniste hanno fatto notare al veneto la sua incoerenza nel rapporto con Oriana e lui si è indispettito. Nella notte di lunedì Dal Moro è andato in crisi, ha iniziato a non parlare alla Marzoli ed ha passato la giornata di ieri a letto e in confessionale. Sui social le fan del 32enne hanno pensato anche se stesse cercando di farsi squalificare, visto che si rifiutava di indossare il microfono. Dietro a questa ipotesi però potrebbe esserci della verità. Sembra infatti che Daniele voglia lasciare la casa del GF Vip.

Attilio Romita durante un momento di confidenze con Oriana le ha fatto capire che Daniele avrebbe intenzione di lasciare la casa. L’ex volto del TG 1 ha anche rivelato di aver cercato di far riflettere l’amico.

“Oggi lui ha dormito molto e poi è andato in confessionale. Lui ce l’ha con loro, con quelli del GF. Ce l’ha per quel tweet. Stamani sono andato a letto a dormire alle 6 e mezzo dopo averci parlato ore. Poi mi ha risposto ‘è tutta la vita che sono solo, se non mi vorrà nessuno amen, non mi spaventa’. Lui aveva bisogno di una persona per sfogarsi, perché stava tanto frastornato. Io gli ho detto che deve assecondare la voglia di conoscere te.

Lui mi diceva ‘io non riesco a cancellare lo storico’. E così gli ho spiegato che tu sei una persona e non un giocattolo. Non può fare questo stop and go. Alternando momenti di dolcezza a momenti di esclusione. Oltre a fare un danno a te si rende ridicolo io. Gli ho detto tutto questo e poi sono andato a dormire. Anche perché cosa dovevo dirgli in più? Oggi però l’ho visto proprio giù e vi ho spiegato quello che penso”.