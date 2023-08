Daniele vola a Ibiza: “Oriana non mi apre la porta! Aveva altri interessi”

Altra puntata della telenovela degli Oriele. Ma prima facciamo un breve riassunto degli episodi precedenti. Due settimane fa Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati per la quarta volta nel giro di pochi mesi, lei è stata accusata di aver trovato un nuovo fidanzato e lui si è sfogato in lacrime su Twitter dicendo di essere una persona vera, senza maschere e piena d’amore. Pochi giorni dopo la bella venezuelana e il veneto sono riapparsi insieme a ridere e scherzare su Instagram e tutto è filato liscio, fino a martedì sera. I fan della coppia infatti si sono accorti che la Marzoli ha smesso di seguire Dal Moro. L’ex gieffina ieri mattina è volata ad Ibiza e i follower dei due hanno pregato il ragazzo di correre da lei a riconquistarla.

Daniele Dal Moro a Ibiza: “Oriana non vuole aprirmi la porta”.

Poco fa l’ex vippone è tornato su Twitter rivelando di essere appena atterrato a Ibiza. Daniele ha detto di aver sentito Oriana, che però non voleva assolutamente aprirgli la porta, così lui dovrà trovarsi un hotel in cui stare per tutto il weekend.

“Ed eccomi qui, allora, sono appena arrivato a Ibiza ragazzi. Oriana l’ho appena sentina e mi ha detto che assolutamente non mi apre la porta. Quindi evitatela di continuare a scrivermi ‘vai da lei e prendi l’aereo’, tutte questa cose qui. Perché io sapevo che sarebbe andata a finire così. Ora io aspetto Valentina a mezzanotte e andremo a cercare un hotel che ci ospiti 3 giorni, quelli che noi staremo qui a Ibiza. E basta allora, l’interesse che c’era era un altro. Auguro alla reina tutto il successo del mondo nei suoi percorsi televisivi. E basta, spero adesso che questo discorso sia finito”.

Oriana alla fine aprirà la porta al suo ex? Lo scopriremo nella prossima puntata della soap.



oriana che assolutamente non gli apre la porta… slay serve🫦 pic.twitter.com/ef8RI6pcDQ — deviatə💋 (@d3viat) August 2, 2023