Daniele Venturi, Fondatore dei Papaboys, Muore: Un Mistero da Risolvere con l’Autopsia

È morto a 55 anni Daniele Venturi, fondatore e presidente dei Papaboys, dopo un malore che lo ha portato al ricovero in ospedale a Siena. Le cause precise del decesso non sono ancora confermate e si attende un’autopsia. Venturi ha dedicato la sua vita al giornalismo e alla Chiesa, fondando l’associazione “Papaboys”, che mira a promuovere la nuova evangelizzazione tra i giovani cattolici. Il funerale si svolgerà il 15 marzo nella sua città natale, Massa Marittima, in provincia di Grosseto.

Nato nel 1968, Venturi aveva dato vita all’associazione nel 2004, ispirata dal fenomeno dei “papaboys” emerso durante la Giornata Mondiale della Gioventù del 2000, che riunì migliaia di giovani attorno alla figura di Papa Giovanni Paolo II. Durante la sua carriera, Venturi ha seguito i pontificati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, contribuendo alla musica cristiana e scrivendo diversi libri.

L’associazione “Papaboys” si è evoluta nel tempo, guidando i giovani nella fede e favorendo la preghiera comunitaria, specialmente nei momenti decisivi per la Chiesa. Negli ultimi anni, i Papaboys hanno offerto supporto spirituale in situazioni critiche, come le dimissioni di Benedetto XVI.

Recentemente, Venturi aveva lanciato un nuovo settimanale, “Pensiero”, dedicato a riflessioni su temi cattolici e il Vangelo. In un’intervista, esprimeva il desiderio di partecipare al Giubileo dei giovani di luglio e augurava una pronta guarigione a Papa Francesco, definendolo un “lottatore”.