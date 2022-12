Daniele urla contro Oriana: “Non ti voglio non so come spiegartelo”

Il rapporto fra Daniele e Oriana sembrava crescere sempre di più (tant’è che erano nati pure gli #Oriele nel mentre), ma con oggi credo che i due siano arrivati a un punto di non ritorno. A innescare la miccia è stata la new entry Dana che avrebbe riportato al modello veneto una confessione della sud americana.

“E’ venuta Dana a dirmi che tu le hai detto che io ci sarei rimasto male perché tu non mi vuoi“, ha esordito Daniele Dal Moro visibilmente arrabbiato. “L’ho detto perché tu mi hai urlato senza motivo!“, ha risposto Oriana. “E quindi hai detto una stron*ata allora? Tu dici solo minc*iate Oriana, sei fatta di minc*iate!“.

La discussione è poi proseguita con Antonella, Antonino e Wilma fra gli spettatori.

“Se io voglio una ragazza ci provo, io con te non ci provo perché non ti voglio. Non so come spiegartelo. E sai perché non ti voglio? Non perché non ci sia attrazione o perché tu non sia una bella ragazza, ma perché non mi piace come sei. Non so in che lingua dirtelo. Quindi non venire a dirmi che in realtà sei tu che non mi vuoi perché se anche mi saltassi in braccio ti darei una pedata nel c**o, te lo assicuro. Io una fatta come te non la voglio nella mia vita. Figurati come fidanzata. Non so se ti è chiaro come discorso. Neanche se me lanciassi con la fionda”.