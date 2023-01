Daniele svela un segreto sul suo passato: “Dormivo con un senza tetto”

Dietro ai muscoli e all’aria da bello e impossibile di Daniele Dal Moro c’è un mondo. Durante il GF Vip 7 il veronese si è confidato più volte con Elenoire e Wilma ed ha parlato dei suoi problemi con la droga e dei suoi ricoveri. Ieri notte il giffino è tornato a fare delle confessioni sul suo passato ed ha rivelato alla Goich di aver dormito per strada con un clochard per settimane.

“Ho dormito per più di due settimane sotto un porticato e all’aperto con un senza tetto. Quando stavo male prendevo e andavo via di casa e uscivo. E per due settimane ho dormito per strada.

Tutto è iniziato una notte, ero su una cunetta a fumarmi uno spinello, c’era questo clochard, mi ha guardato, mi ha detto una parola. Io quindi mi sono seduto accanto a lui e abbiamo parlato un po’. Sono rimasto lì con lui. Poi sono tornato lì tutte le notti per almeno 15 giorni, andavo lì e stavo lì con lui. Mi addormentavo lì e dormivamo. E abbiamo legato tanto, mi ha raccontato un sacco di cose che non avrei mai pensato. C’è un mondo dietro ognuno di noi. Mi ricordo tutto quello che mi diceva.

La cosa strana è che io ho ricevuto molto più affetto dalle persone più improbabili, che da quelle a cui ho dato tutto. Spesso da chi ho amato ho ricevuto un pugno di sabbia. Però io non porto rancore e non ce l’ho con nessuno. Anche se le persone non lo sanno ormai sono una statua di cristallo, ma sono rotto. Ormai qualcosa si è spezzato e non sono più quello di prima. A me oggi non si può più far male. Ferirmi è quasi impossibile. Puoi innervosirmi e farmi arrabbiare, ma non riesci a ferirmi. La paura non la conosco più. Non ho più paura di affrontare malattie, problemi, delusioni d’amore, nulla”.