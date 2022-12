Daniele svela il segreto che Oriana gli ha detto nascosta sotto la camicia

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è simile ad un giro sulle montagne russe. I due si sono avvicinati molto appena lei è arrivata al GF Vip, ma quando si è fatto avanti Antonino Spinalbese (formando un bel triangolo), Dal Moro si è sfilato e si è infuriato con la spagnola. Per settimane Daniele e Oriana hanno litigato, ma alla fine due settimane fa si sono riavvicinati ed hanno avuto anche dei momenti di tenerezze. Negli ultimi giorni i due gieffini sono spesso insieme e in molti da casa si sono accorti che tra loro potrebbe esserci qualcosa di più di un’amicizia (in realtà la Marzoli ha confidato a Giaele di essere interessata al bel veneto).

Nicole Murgia ha rivelato a Daniele di aver percepito una sorta di chimica tra lui e Oriana: “Io da fuori ho notato qualcosa tra te e Ori. Con Nikita sei carino e dolce ok, ma c’è una cosa diversa più in amicizia e in confidenza. Te lo dico sinceramente guardandovi ho visto questo e ho captato. Ti dico quello che ho respirato e percepito qui anche questa settimana. Credo che tu abbia un interesse e che lei ti piaccia“.

“Oriana ha dei lati del carattere che mi piacciono. Lei è molto solare, autoironica, si fa prendere in giro ed ha molto carattere, proprio come me e questo mi piace. Però per un mese non ci siamo parlati e l’ho sempre nominata. Abbiamo ricominciato a parlarci da poco. L’ho rivalutata adesso e lei mi dice delle cose.

Io e lei ci siamo avvicinati subito. Io poi sono sempre titubante di mio, ci eravamo avvicinati, lei mi aveva detto determinate cose che sappiamo bene io e lei. Poi quando ho visto che lei faceva un po’ da me e un po’ dall’altro, mi sono fatto i miei calcoli e le ho detto di non tirarmi in mezzo.

Poi a piccoli passi lei ha iniziato a farmi battutine per attaccare bottone.E quindi siamo tornati a parlare e io non porto rancore. Lei di nascosto e senza microfoni l’altro giorno mi ha detto che certe cose che mi aveva detto e che mi avevano fatto arrabbiare non le pensava, ma che Antonino le aveva detto di dirmele. Poi mi ha detto che io le piaccio e che le piacevo dal primo giorno che ci siamo visti. Pensi che io le corra dietro? Io la cerco, ma anche lei cerca me. Io faccio dei passi verso di lei, ma senza fare un cm in più di quelli che fa lei per adesso”.