Daniele “squalificato per colpa di Oriana, lo ha voluto mandare via”, l’accusa

Wilma Goich questa settimana è stata intervistata da Giada Di Miceli nel corso della trasmissione radiofonica Non Succederà Più su Radio Radio. Fra una chiacchiera e l’altra ha parlato della squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip dando la colpa a Oriana Marzoli.

“Daniele Dal Moro squalificato? Colpa di Oriana!”

“Daniele è una persona meravigliosa e sono rimasta malissimo quando lo hanno mandato via perché non era vera la cosa, stavano giocando lui e Oriana” – riportano su IsaeChia.it – “La colpa è stata di Oriana perché lei per fare “aiuto, aiuto, mi fai male” ha fatto pensare che lui fosse stato un po’ più violento del solito. Invece non era vero perché stavano giocando, lei voleva togliersi il trucco e lui anche, quindi lui le ha messo la mano in faccia e lei “mi fai male, mi fai male“. Così l’hanno redarguito e poi mandato via perché pensavano che avesse usato un po’ di violenza. Per me la colpa è di Oriana. Loro li hanno sempre fatti questi giochi”.

“Lei lo ha voluto mandare via”

“Era già successo che lui le aveva messo in faccia la panna per toglierle il trucco, lei si era arrabbiata e urlava come una pazza. E quel giorno stavano facendo la stessa cosa. Poi lei dice “mi fa male il collo” e allora l’ha voluto mandare via. Loro avevano appena litigato e lei era arrabbiata, poi lei è una che urla. Urla quando gioca a biliardo, quando sta in giardino, lei ha una voce acutissima e urla”.

E ancora:

“Lui non è uno iper-affettuoso, è fatto così. […] Daniele va lasciato in pace. […] Lui vuole la sua privacy, lei invece voleva attenzioni perché è abituata così. In tutti i reality che ha fatto, si è sempre fidanzata. Io ho pensato che poteva nascere una relazione tra i due perché in fondo a Daniele piaceva Oriana fisicamente, ma lui ha sempre detto che davanti alle telecamere non voleva fare cose strane. Diceva che se ne sarebbe parlato fuori e a lei questa cosa dava fastidio perché lei è abituata a far vedere tutte le sue cose. Lei voleva la storia nel reality”.

Wilma Goich ha poi concluso:

“Potrebbero rimanere insieme fuori, non escludo niente, perché c’era una certa attrazione. Sono molto diversi, lei dovrebbe cambiare moltissimo, lui è molto esigente. […] Lei vive a Madrid e lui a Verona. E’ una che si fa i cavoli suoi, non credo che Daniele sia disposto ad allungare una relazione così a distanza, poi tutto può essere”.

Nonnì on fire.