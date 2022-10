Daniele Silvestri, la scaletta dei concerti 2022: tutte le canzoni

Daniele Silvestri in tour nei palazzetti nel 2022: tutte le canzoni della scaletta dei live del cantautore romano.

Daniele Silvestri torna in tour. Dopo un’estate in cui si è concesso meno impegni professionali del solito, il cantautore romano torna nei teatri per dare il via a una nuova tournée intima, ricca di canzoni emozionanti e della consueta ironia elegante tipica di uno degli artisti più importanti della scuola cantautorale romana anni Novanta, la stessa che ha partorito artisti del calibro di Niccolò Fabi, Max Gazzè, Riccardo Senigallia, Federico Zampaglione e altri ancora. Andiamo a scoprire quale potrebbe essere la scaletta di questo nuovo tour.

Daniele Silvestri in tour nel 2022: le date dei concerti

Dal 29 ottobre fino ai giorni a ridosso di Natale, Silvestri sarà in giro per l’Italia, per una ventina di appuntamenti imperdibili che permetteranno a tutti i suoi grandi fan di riascoltare finalmente la sua musica, per la prima volta senza grandi limitazioni dallo scoppio della pandemia da Covid.

Questo il calendario completo con tutti gli appuntamenti in programma:

– 29 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi (Perugia)

– 3 novembre al Teatro Massimo di Palermo

– 4 novembre al Teatro Metropolitan di Catania

– 5 novembre al Teatro Rendano di Cosenza

– 11 novembre al Gran Teatro Geox di Padova

– 12 novembre al Teatro Regio di Parma

– 14 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano

– 18 novembre al Teatro Colosseo di Torino

– 22 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona)

– 23 novembre al Teatro Duse di Bologna

– 25 e 26 novembre all’Auditorium Conciliazione di Roma

– 2 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari

– 6 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli

– 7 dicembre al Teatro Verdi di Firenze

– 8 dicembre al Teatro Comunale di Carpi (Modena)

– 10 dicembre al Teatro Politeama Greco di Lecce

– 11 dicembre al Teatro Fusco di Taranto

– 12 dicembre al Teatro Massimo di Pescara

– 15 dicembre al Teatro Ivo Chiesa di Genova

– 17 dicembre all’Auditorium Santa Chiara di Trento

– 19 dicembre al Teatro Galleria di Legnano (Milano)

La scaletta dei concerti di Daniele Silvestri

Alla vigilia della partenza dei concerti del cantautore romano, artista con alle spalle nove album in studio già pubblicati, ipotizzare una scaletta per i nuovi live dell’artista è complicato. In passato ha infatti spesso stravolto, da un anno all’altro, la setlist, aggiungendo brani, togliendone altri e cambiandone l’ordine. Per avere un’idea, ecco le ultime due scalette presentate nei tour del 2021 e del 2020:

– Prima di essere un uomo

– Io non mi sento italiano

– Mi persi

– Insieme

– Disamistade

– La mia casa

– A dispetto dei pronostici

– La classifica

– Monetine

– Le cose in comune

– Strade di Francia

– Sogno-b

– Il secondo da sinistra

– L’uomo intero

– Alle prese con una verde milonga

– La ragazza fisarmonica

– Il mondo stretto in una mano

– Il flamenco della doccia

– La paranza

– Salirò

– A bocca chiusa

– Testardo

– Domani mi sposo

– Questo paese

– A bocca chiusa

– La cosa giusta

– Io fortunatamente

– Pochi giorni

– Caro architetto

– Le cose in comune

– Sornione

– La mia casa

– Quali alibi

– Precario è il mondo

– Io non mi sento italiano

– Il secondo da sinistra

– Banalità

– Il dado

– Strade di Francia

– Ma che discorsi

– Occhi da orientale

– Desaparecido

– Il mio nemico

– A me ricordi il mare / Monetine /Acqua stagnante / L’amore non esiste

– Aria

– Gino e l’Alfetta

– Salirò

– La paranza

– Testardo